Мужчину прооперировали, и он быстро выздоровел, что, по словам медиков, в таких случаях бывает редко.

Нейрохирурги Городской клинической больницы № 1 спасли омича, которому грозила смерть. Как сообщает региональный минздрав, 67-летний мужчина поступил с подозрением на инсульт. За 10 дней до этого у него резко поднялось давление и сильно заболела голова, но он не обратился к врачу сразу, надеясь, что «само пройдет». За это время в его мозге сформировалась обширная внутричерепная гематома.

– Гематома достигла критического размера и начала смещать головной мозг – на 20 миллиметров от нормального положения, – сообщили в минздраве.

Такое смещение называется дислокацией мозга. Оно смертельно опасно. По словам медиков, счет шел на часы. Мужчину срочно прооперировали, гематому удалили. Причем операция прошла даже лучше, чем рассчитывали хирурги.

– Произошел редкий случай, когда пациент сразу пришел в себя. Без искусственного сна, без комы, без неврологических последствий. Очнулся таким же, каким поступил – в полном сознании и с ясной речью, – отметили медики.

Мужчина восстанавливается: ходит сам, ест обычную пищу, ни на что не жалуется. Контрольное обследование показало, что осложнений нет.