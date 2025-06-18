Работы планируется завершить в течение 75 дней.
Председателю Омского городского совета Владимиру Корбуту и предпринимателю из Петербурга Марине Шурухо в понедельник, 16 июня, удалось заключить соглашение о проведении работ по изучению состояния кровли исторического здания Омского горсовета. Объект охраняется государством как памятник культуры федерального значения («Здание бывшей городской думы»).
Цель обследования – подготовка проекта восстановления крыши, сохранение уникального архитектурного памятника. Работы планируется завершить в течение 75 дней после выдачи разрешения подрядчику. Стоимость услуг составит 1 млн 102 тыс. рублей, немного ниже начальной цены аукциона, установленной в размере 1 млн 107 тыс. рублей.
Стоит отметить, что заключение договора состоялось лишь со второй попытки. Первоначальный аукцион состоялся осенью прошлого года, и тогда победителем стало омское предприятие «Трестстрой-2000», предложившее цену всего 348,8 тыс. рублей. Тем не менее ИП Марина Шурухо оспорила итоги конкурса, обратившись в Федеральную антимонопольную службу, сообщают «Коммерческие вести». Несмотря на то что жалоба предпринимателя была признана необоснованной, ФАС выявила ряд нарушений в правилах торгов и аннулировала их итог. Лишь спустя более полугода, весной текущего года, повторный аукцион завершился победой предпринимательницы.