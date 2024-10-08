Омск-Информ
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·Общество

Работы планируется провести до конца года.
Власти объявили конкурс на инженерно-техническое обследование крыши здания Омского городского Совета. На это выделили 1,1 млн рублей из бюджета.
Заявки на конкурс принимают до 15 октября. Подвести итоги планируется 17 октября. Провести обследование выбранный подрядчик должен будет до 27 декабря.
Напомним, здание № 1 на улице Думской является объектом культурного наследия регионального значения. Раньше в нем располагалась городская дума.
Ранее власти выделили из бюджета деньги на укрепление фундамента здания.
·Общество

Работы планируется провести до конца года.
Власти объявили конкурс на инженерно-техническое обследование крыши здания Омского городского Совета. На это выделили 1,1 млн рублей из бюджета.
Заявки на конкурс принимают до 15 октября. Подвести итоги планируется 17 октября. Провести обследование выбранный подрядчик должен будет до 27 декабря.
Напомним, здание № 1 на улице Думской является объектом культурного наследия регионального значения. Раньше в нем располагалась городская дума.
Ранее власти выделили из бюджета деньги на укрепление фундамента здания.