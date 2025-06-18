Омск-Информ
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·Общество

Также в регионе продолжается жара.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 18 июня, в Омске и Омской области температура установится в районе +29...+34 °C.
По прогнозу, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза и град в отдельных районах. Направление ветра северное, северо-восточное, его скорость составит 7–12 м/с. Местами порывы ветра достигнут 16–21 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Ранее сообщалось, что такая погода продержится до четверга.
1363Мария Филимонова
·Общество

Также в регионе продолжается жара.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 18 июня, в Омске и Омской области температура установится в районе +29...+34 °C.
По прогнозу, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза и град в отдельных районах. Направление ветра северное, северо-восточное, его скорость составит 7–12 м/с. Местами порывы ветра достигнут 16–21 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Ранее сообщалось, что такая погода продержится до четверга.
1363Мария Филимонова