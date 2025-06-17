Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в трех километрах от села Боголюбовка Любинского района.
Отделение МВД России по Любинскому району начало проверку после происшествия, связанного с гибелью 41-летнего мужчины. Инцидент произошел днем на котловане, расположенном в трех километрах от села Боголюбовка.
По имеющейся информации, мужчина утонул при купании в водоеме. Поиски тела сельчанина продолжаются, материал проверки будет направлен в следственный комитет.
Напомним, что на прошлой неделе 41-летний мужчина утонул возле поселка Красный Яр. За пару дней до этого рядом с селом Большие Уки в реке утонул подросток.
Мария Филимонова
·Происшествия

Инцидент произошел в трех километрах от села Боголюбовка Любинского района.
Отделение МВД России по Любинскому району начало проверку после происшествия, связанного с гибелью 41-летнего мужчины. Инцидент произошел днем на котловане, расположенном в трех километрах от села Боголюбовка.
По имеющейся информации, мужчина утонул при купании в водоеме. Поиски тела сельчанина продолжаются, материал проверки будет направлен в следственный комитет.
Напомним, что на прошлой неделе 41-летний мужчина утонул возле поселка Красный Яр. За пару дней до этого рядом с селом Большие Уки в реке утонул подросток.
Мария Филимонова