Омск-Информ
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·Происшествия

Проводится проверка.
Отдел МВД России по Любинскому району проводит проверку обстоятельств гибели жителя села, произошедшего вчера вечером, 14 июня, на карьере возле поселка Красный Яр.
По предварительным данным, 41-летний мужчина утонул при купании в водоеме. Сотрудники правоохранительных органов извлекли тело погибшего из воды. Материал проверки будет направлен в Следственный комитет.
Ранее сообщалось, что в Омской области  в реке Ук утонул 15-летний подросток. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Мария Филимонова
·Происшествия

Проводится проверка.
Отдел МВД России по Любинскому району проводит проверку обстоятельств гибели жителя села, произошедшего вчера вечером, 14 июня, на карьере возле поселка Красный Яр.
По предварительным данным, 41-летний мужчина утонул при купании в водоеме. Сотрудники правоохранительных органов извлекли тело погибшего из воды. Материал проверки будет направлен в Следственный комитет.
Ранее сообщалось, что в Омской области  в реке Ук утонул 15-летний подросток. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Мария Филимонова