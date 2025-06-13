Следователи проверяют детали происшествия.

12 июня вечером в Большеуковском районе Омской области произошла трагедия – в реке Ук утонул 15-летний подросток. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, 15-летний подросток находился у реки Ук рядом с селом Большие Уки вместе с 14-летним другом и взрослыми. Он зашел в воду и попытался доплыть до противоположного берега, но начал тонуть. Спасти его не удалось. Известно, что юноша воспитывался в многодетной семье.

Следователи осмотрели место происшествия и зафиксировали, что на берегу установлен предупреждающий знак «Купаться запрещено». В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Следственный комитет призывает всех быть осторожными у воды: выбирайте для купания только безопасные места, не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им плавать в незнакомых местах или заплывать за ограждения.

Напомним, что в начале июня в микрорайоне Западном райцентра Любинского утонул несовершеннолетний студент колледжа.