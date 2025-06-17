Омск-Информ
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·Спорт

Хоккейный эксперт считает форварда одним из лучших игроков лиги.

Известный хоккейный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание нападающего Александра Волкова клубом «Авангард». По мнению эксперта, «ястребы» получили одного из лучших форвардов КХЛ.

- Поздравляю «Авангард» с хорошей сделкой. Александр – один из лучших нападающих лиги. Какие у меня ожидания от Волкова? Он просто будет играть, а вот у Омска шансы на Кубок Гагарина теперь увеличиваются. Что касается его зарплаты, то сейчас клубы совершают очень дорогие подписания, но мы не знаем о других приобретениях. Поэтому рано о чем-то говорить, - заявил Вайсфельд.

Напомним, что экс-нападающий «Авангарда» Максим Рыбин называл Волкова «темной лошадкой», так как форвард не произвел на него впечатления во время выступления в СКА.

1630Алексей Новиков
·Спорт

Хоккейный эксперт считает форварда одним из лучших игроков лиги.

Известный хоккейный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание нападающего Александра Волкова клубом «Авангард». По мнению эксперта, «ястребы» получили одного из лучших форвардов КХЛ.

- Поздравляю «Авангард» с хорошей сделкой. Александр – один из лучших нападающих лиги. Какие у меня ожидания от Волкова? Он просто будет играть, а вот у Омска шансы на Кубок Гагарина теперь увеличиваются. Что касается его зарплаты, то сейчас клубы совершают очень дорогие подписания, но мы не знаем о других приобретениях. Поэтому рано о чем-то говорить, - заявил Вайсфельд.

Напомним, что экс-нападающий «Авангарда» Максим Рыбин называл Волкова «темной лошадкой», так как форвард не произвел на него впечатления во время выступления в СКА.

1630Алексей Новиков