Ранее канадский специалист был тренером Александра Овечкина.

В конце прошлой недели экс-нападающий «Авангарда» Игорь Никитин покинул пост главного тренера «Локомотива» и возглавил ЦСКА. Теперь, по информации инсайдеров, одним из главных кандидатов на этот пост является 53-летний американец Тодд Рирден. Об этом сообщили источники издания «Metaretings».

Рирден возглавлял клуб «Вашингтон» в качестве главного тренера с 2018 по 2020 год. В это время в составе «Кэпиталс» уже играл бывший игрок «Авангарда» Александр Овечкин. Затем американский специалист работал в тренерском штабе «Питтсбурга», но в 2024 году был отстранен от должности.

Напомним, что в прошлом году перед приходом Ги Буше Тодд Рирден был главным претендентом на пост главного тренера «Авангарда». В последний момент тренер «прокатил» руководство омского клуба, приведя в качестве довода все те же семейные обстоятельства.