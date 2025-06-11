Московский клуб возглавят Никитин, Курьянов и Попов.
Главный тренер хоккейного клуба «Локомотив» Игорь Никитин завершил свою деятельность в команде и вскоре станет наставником московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.
Хоккейный обозреватель Артур Хайруллин подтвердил эту информацию, сообщив, что накануне Дня России должно быть объявлено о назначении Никитина главным тренером москвичей.
Напомним, что Никитин – экс-защитник «Авангарда». За омский клуб нынешний тренер выступал с 1997 по 2006 год. В 2021 году он стал главным тренером хоккейного клуба «Локомотив». Под его руководством команда дошла до финала Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024, а в следующем сезоне впервые в своей истории завоевала этот престижный трофей. Контракт специалиста с клубом был рассчитан до 2027 года.
Ранее сообщалось, что бывшие нападающие «Авангарда» Антон Курьянов и Александр Попов тоже присоединятся к тренерскому штабу ЦСКА. Курьянов займет позицию тренера по работе с нападающими. Роль Попова пока официально не озвучена. Ранее оба игрока играли в одном звене в составе омского клуба.