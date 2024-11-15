Переговоры с американским тренером сорвались в последний момент.

53-летний тренер из Америки Тодд Рирден окончательно отказался от предложения возглавить «Авангарда». Ранее сообщалось, что специалист колебался, ссылаясь на некие семейные обстоятельства.

Между тем переговоры были уже на финальной стадии. Стороны даже обговорили сумму контракта – порядка 1 млн долларов за сезон. Рирдену стали оформлять рабочую визу в Россию. Но в последний момент тренер «прокатил» руководство омского клуба, приводя в качестве довода все те же семейные обстоятельства.

«Авангард» продолжил поиски тренера.

– Клуб ведет переговоры с разными тренерами, на данный момент финальной договоренности нет. Ждите официального комментария, – цитирует «Матч ТВ» инсайдера из стана «ястребов».

По некоторым данным, обязательным условием для кандидатов является опыт работы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Сейчас «Авангард» с 20 очками занимает 10‑е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).