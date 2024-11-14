У специалиста возникли некие семейные обстоятельства. Все прояснится в течение ближайших дней.

Назначение американского специалиста Тодда Рирдена новым главным тренером ХК «Авангард» может не состояться, сообщает «Спорт-Экспресс». Издание отмечает, что причиной его неприезда в Россию могут быть семейные обстоятельства. Окончательно ситуация прояснится в течение ближайших двух дней.

Ранее сообщалось, что «ястребы» подпишут с 53-летним американцем контракт на полтора года. Его заплата в «Авангарде» составит чуть более 1 млн долларов.

Тодд Рирден известен по работе с клубами НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».