«Окно» повышенной выплаты откроется на полтора месяца.

В Омской области собираются повысить единовременную выплату заключившим контракт с МО РФ и ушедшим на СВО. Повышенная вырлата предполагается для людей, заключивших контракт с 11 июня по 1 августа этого года. Соответствующий проект указа опубликован на сайте министерства труда и социального развития Омской области.

Теперь новоиспеченным контрактникам будут платить 1,1 млн рублей, к нему добавится федеральная надбавка в 400 тысяч. То есть ушедшие на СВО получат единовременно 1,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что в Омске собираются увеличить выплаты за приведенных в военкомат знакомых. Раньше за нового контрактника платили 5 тыс. рублей, а теперь сумма увелится в 4 раза для обычных граждан и в 6 раз для работников госструктур.