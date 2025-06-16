Омск-Информ
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·Общество

Мэр призвал жителей бережно относиться к городской среде.
Мэр Омска Сергей Шелест обратился к горожанам с призывом проявлять уважение к городской среде после инцидента в музее-парке «Омская крепость». Неизвестные лица вырвали цветы, выращенные работниками музея с особым вниманием и заботой.
– Вопрос один: «Зачем?» Какая радость от того, что ты что-то испортил? Цветы, конечно же, будут высажены вновь, потому что добро всегда побеждает, – написал мэр.
Градоначальник напомнил, что каждый житель Омска должен заботиться о городе, назвав его «нашим большим домом».
Мария Филимонова
·Общество

Мэр призвал жителей бережно относиться к городской среде.
Мэр Омска Сергей Шелест обратился к горожанам с призывом проявлять уважение к городской среде после инцидента в музее-парке «Омская крепость». Неизвестные лица вырвали цветы, выращенные работниками музея с особым вниманием и заботой.
– Вопрос один: «Зачем?» Какая радость от того, что ты что-то испортил? Цветы, конечно же, будут высажены вновь, потому что добро всегда побеждает, – написал мэр.
Градоначальник напомнил, что каждый житель Омска должен заботиться о городе, назвав его «нашим большим домом».
Мария Филимонова