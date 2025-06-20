В здании «Евромеда» на Кемеровской, 13, пациенты всех возрастов могут получить комплексную и оперативную помощь при заболеваниях щитовидки.
Щитовидная железа – важный и очень хрупкий орган, требующий бережного отношения. При патологии щитовидной железы и взрослые, и дети могут ощущать слабость, упадок сил, плаксивость, раздражительность и прочие признаки. Эти симптомы являются частой причиной обращения к врачам-эндокринологам. Чаще других медики сталкиваются с такими болезнями щитовидной железы, как аутоиммунный тиреоидит, узловой зоб, доброкачественные новообразования и даже рак. Все эти состояния требуют медицинского наблюдения и оперативных действий.
Комплексную и своевременную помощь при заболеваниях щитовидной железы омичи могут получить в Медицинском центре «Евромед». На базе корпуса на Кемеровской, 13, начал работу Центр патологии щитовидной железы (далее – Центр).
Когда идти на прием к эндокринологу?
О заболеваниях щитовидной железы могут говорить следующие признаки:
- снижение работоспособности;
- слабость;
- утомляемость;
- раздражительность;
- плаксивость;
- нарушения менструального цикла;
- болезненные и неприятные ощущения в области шеи;
- ощущение кома в горле;
- дискомфорт при глотании;
- резкие изменения веса;
- другие симптомы.
Однако эти симптомы не являются специфичными и могут говорить о других сбоях в организме. Точный диагноз может поставить только врач. При необходимости пациенту могут быть назначены дополнительные виды диагностики.
Преимущества Центра патологии щитовидной железы на базе «Евромеда»
В корпусе «Евромеда» на Кемеровской, 13, централизованы все необходимые службы для оказания комплексной и своевременной помощи при заболеваниях щитовидной железы – как для детей, так и для взрослых.
- Врачи-эндокринологи клиники принимают 6 дней в неделю, в т.ч. в праздничные и выходные дни. На первичной консультации определяется предварительный диагноз, составляется план обследования, включающий в себя, как правило, лабораторную диагностику и УЗИ. Все необходимые исследования можно пройти в этом же корпусе.
- Результаты анализов крови на гормоны щитовидной железы и другие показатели можно получить в максимально короткие сроки – в течение 3 часов. Здесь, на Кемеровской, расположена собственная лаборатория «Евромеда», что ускоряет процесс диагностики.
- На одном этаже с консультативными кабинетами расположен кабинет УЗ-диагностики, где пациенту может быть выполнено ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез. Исследование позволяет оценить контуры, размеры щитовидной железы, ее структуру и определиться с наличием узловых и очаговых образований.
При необходимости и по назначению врача взрослым и детям с 7 лет проводится пункционная биопсия новообразований под УЗ-контролем.
– Заболевания щитовидной железы, как правило, требуют длительного наблюдения, периодического контроля анализов крови, УЗИ, что мы и готовы предоставить. Такой комплексный подход может ускорить получение помощи на несколько недель. А что дает своевременное получение медицинской помощи? Это дает возможность не допустить прогрессирование заболевания, быстро улучшить самочувствие человека, его качество жизни и дальнейший прогноз. В некоторых ситуациях это позволяет спасти жизнь пациенту, – отметила руководитель Центра патологии щитовидной железы Людмила Андес.
А если нужна операция?
При наличии показаний к оперативному вмешательству пациент также может пройти лечение на базе «Евромеда». В корпусе на «Зеленом острове», буквально в паре остановок от Кемеровской, проводятся высокотехнологичные оперативные вмешательства на щитовидной и паращитовидных железах под общим наркозом в условиях круглосуточного стационара. В клинике такие операции выполняются регулярно и уже считаются «рядовыми». Специалисты проводят как полное, так и частичное удаление щитовидной железы. Полное удаление органа, то есть тиреоидэктомия, требуется, как правило, при наличии злокачественных процессов.
Операции на щитовидной железе в «Евромеде» выполняются под общим наркозом. Занимают такие вмешательства, как правило, один час. После хирургического лечения пациент находится под наблюдением в комфортном круглосуточном стационаре клиники.
Такие операции отличаются высоким косметическим результатом. После удаления щитовидной железы на шее у человека не остается видимых следов, лишь небольшой рубец, который не привлекает к себе внимания и легко может быть скрыт с помощью украшений или одежды. Оперативное лечение при заболеваниях щитовидной железы выполняет специалист с 25-летним опытом работы – зам. директора по медицинской части по хирургической деятельности, врач-онколог высшей категории, врач-хирург, пластический хирург Евгений Подворный.
Получить подробную информацию и записаться к специалистам «Евромеда» можно по тел. 66-49-84.
Центр патологии щитовидной железы, ул. Кемеровская, 13.
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