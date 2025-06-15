Масштабное событие Омская область впервые примет в следующем году.

Сегодня, 15 июня, делегация Омской области вернулась из Республики Саха, где находилась на 25-м Федеральном Сабантуе. Вместе с ними в Омск прибыл символ торжества – бронзовый крылатый конь «Тулпар ат».

В состав делегации вошли заместители руководителей региональных ведомств и организаций, в частности заместитель председателя правительства Иван Колесник, министр культуры Юрий Трофимов, министр внутренней политики Анастасия Терпугова, директор семейного парка развлечений «Вокруг света» Дарья Толмачева и директор Омского Дома Дружбы Наталья Степанова.

– Делегация нашего региона завершила работу в Республике Саха (Якутия), где по поручению губернатора Виталия Хоценко участвовала в традиционном татарском национальном празднике и изучала опыт его проведения. Продолжаем готовиться к проведению масштабного события – 26-го Федерального Сабантуя. Он станет одним из ключевых среди мероприятий культурной столицы, в статусе которой наш регион проведет следующий год, – написал в своем телеграм-канале Иван Колесник.

Уже известно, что местом проведения выбран парк «Зеленый остров», а сама подготовка началась в феврале этого года.