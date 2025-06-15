Омск-Информ
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·Общество

Земноводное обитает только в Евразии и Северо-Западной Африке.
Местный житель Тевризского района поделился удивительной находкой. Мужчина совершенно неожиданно натолкнулся у себя во дворе на крупнейшую европейскую жабу.
Фотографии животного опубликованы в группе «Газета Правда севера Тевризского района» в соцсети «»ВКонтакте. Земноводное имеет плотную кожу, покрытую большими бородавчатыми образованиями. Находка относится к виду «жаба обыкновенная», который широко распространен в Евразии и Северо-Западной Африке.
Особенность данной жабы заключается в размерах: взрослое животное достигает длины до 15 см и живет в среднем 10–12 лет. 
Ранее сообщалось, что омич на рыбалке поймал огромного карпа.
1064Мария Филимонова
·Общество

Земноводное обитает только в Евразии и Северо-Западной Африке.
Местный житель Тевризского района поделился удивительной находкой. Мужчина совершенно неожиданно натолкнулся у себя во дворе на крупнейшую европейскую жабу.
Фотографии животного опубликованы в группе «Газета Правда севера Тевризского района» в соцсети «»ВКонтакте. Земноводное имеет плотную кожу, покрытую большими бородавчатыми образованиями. Находка относится к виду «жаба обыкновенная», который широко распространен в Евразии и Северо-Западной Африке.
Особенность данной жабы заключается в размерах: взрослое животное достигает длины до 15 см и живет в среднем 10–12 лет. 
Ранее сообщалось, что омич на рыбалке поймал огромного карпа.
1064Мария Филимонова