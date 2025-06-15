По словам Андрея Блохина, Буше растерял форму из-за травм.
Журналист и автор хоккейной программы «Овертайм» Андрей Блохин высказался относительно перехода нападающего Рида Буше из омского «Авангарда» в екатеринбургский «Автомобилист».
По мнению Блохина, несмотря на ухудшение некоторых игровых качеств после перенесенных травм, Рид Буше остается одним из наиболее ярких зарубежных игроков омского «Авангарда».
– По статистике – лучший легионер за всю историю клуба. По ощушениям – второй после Ягра. Я очень расстроился, когда узнал, что он договорился с «Авто», по сути, еще в апреле. Очень, – сообщил Блохин.
Комментируя игру Буше, журналист подчеркнул снижение качества передвижения игрока по площадке из-за травм.
– Если смотреть на хоккее собственно хоккей, а не статистику, смотреть, кто куда бежит, кто под кого открывается, то видно, как Буше после серии травм и простоев потерял скорость в прошлом сезоне. Набрал вес и потерял скорость. Катание у него и раньше было... среднее, как говорил Шастин в интервью мне, «с развязанными шнурками». При таком катании потеря скорости, особенно стартовой, фатальна. При нем остались стальной характер, кистевой бросок, чутье на гол и свой офис в большинстве. Ему надо было перезарядиться, убрать вес, залечить травмы и сыграть сезон без давления. Все это он и получит в Екате. Спасибо ему. И ему там будет лучше, и нам, – добавил Блохин.
Кроме того, Блохин заявил, что новичок «Авангарда» Александр Волков, подписавший трехлетний контракт с клубом, станет достойной заменой Буше на позиции, но не по манере игры.
Напомним, что ранее бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин назвал уход Рида Буше серьезной потерей.