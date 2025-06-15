Омск-Информ
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·Спорт

По словам Андрея Блохина, Буше растерял форму из-за травм.
Журналист и автор хоккейной программы «Овертайм» Андрей Блохин высказался относительно перехода нападающего Рида Буше из омского «Авангарда» в екатеринбургский «Автомобилист».
По мнению Блохина, несмотря на ухудшение некоторых игровых качеств после перенесенных травм, Рид Буше остается одним из наиболее ярких зарубежных игроков омского «Авангарда».
– По статистике – лучший легионер за всю историю клуба. По ощушениям – второй после Ягра. Я очень расстроился, когда узнал, что он договорился с «Авто», по сути, еще в апреле. Очень, – сообщил Блохин.
Комментируя игру Буше, журналист подчеркнул снижение качества передвижения игрока по площадке из-за травм.
– Если смотреть на хоккее собственно хоккей, а не статистику, смотреть, кто куда бежит, кто под кого открывается, то видно, как Буше после серии травм и простоев потерял скорость в прошлом сезоне. Набрал вес и потерял скорость. Катание у него и раньше было... среднее, как говорил Шастин в интервью мне, «с развязанными шнурками». При таком катании потеря скорости, особенно стартовой, фатальна. При нем остались стальной характер, кистевой бросок, чутье на гол и свой офис в большинстве. Ему надо было перезарядиться, убрать вес, залечить травмы и сыграть сезон без давления. Все это он и получит в Екате. Спасибо ему. И ему там будет лучше, и нам, – добавил Блохин.
Кроме того, Блохин заявил, что новичок «Авангарда» Александр Волков, подписавший трехлетний контракт с клубом, станет достойной заменой Буше на позиции, но не по манере игры.
Напомним, что ранее бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин назвал уход Рида Буше серьезной потерей.
1327Мария Филимонова
·Спорт

По словам Андрея Блохина, Буше растерял форму из-за травм.
Журналист и автор хоккейной программы «Овертайм» Андрей Блохин высказался относительно перехода нападающего Рида Буше из омского «Авангарда» в екатеринбургский «Автомобилист».
По мнению Блохина, несмотря на ухудшение некоторых игровых качеств после перенесенных травм, Рид Буше остается одним из наиболее ярких зарубежных игроков омского «Авангарда».
– По статистике – лучший легионер за всю историю клуба. По ощушениям – второй после Ягра. Я очень расстроился, когда узнал, что он договорился с «Авто», по сути, еще в апреле. Очень, – сообщил Блохин.
Комментируя игру Буше, журналист подчеркнул снижение качества передвижения игрока по площадке из-за травм.
– Если смотреть на хоккее собственно хоккей, а не статистику, смотреть, кто куда бежит, кто под кого открывается, то видно, как Буше после серии травм и простоев потерял скорость в прошлом сезоне. Набрал вес и потерял скорость. Катание у него и раньше было... среднее, как говорил Шастин в интервью мне, «с развязанными шнурками». При таком катании потеря скорости, особенно стартовой, фатальна. При нем остались стальной характер, кистевой бросок, чутье на гол и свой офис в большинстве. Ему надо было перезарядиться, убрать вес, залечить травмы и сыграть сезон без давления. Все это он и получит в Екате. Спасибо ему. И ему там будет лучше, и нам, – добавил Блохин.
Кроме того, Блохин заявил, что новичок «Авангарда» Александр Волков, подписавший трехлетний контракт с клубом, станет достойной заменой Буше на позиции, но не по манере игры.
Напомним, что ранее бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин назвал уход Рида Буше серьезной потерей.
1327Мария Филимонова