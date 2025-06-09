Экс-тренер клуба считает, что найти достойную замену снайперу будет крайне сложно.

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал уход Рида Буше. По его мнению, это серьезная потеря для омичей, которая может негативно сказаться на атакующем потенциале команды.

– «Авангард» расстался со своим многолетним лидером Буше, вокруг которого, в частности, была выстроена игра в большинстве. На мой взгляд, это очень серьезная потеря и большой риск при формировании новой линии нападения, – цитируют слова Рябыкина russia-hockey.ru.

Кроме того, тренер подчеркнул, что заменить такого снайпера омичам будет крайне сложно.

– Посмотрите на трансферный рынок, найти там хорошего игрока, и особенно легионера, – это проблема. А Буше – проверенный, адаптированный к КХЛ снайпер, который всегда даст определенный результат, – добавил Рябыкин.

Напомним, что Рид Буше защищал цвета «Авангарда» на протяжении четырех сезонов. Как сообщалось ранее, нападающий заключил однолетний контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», по которому заработает 90 миллионов рублей за сезон.