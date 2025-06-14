Омск-Информ
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·Общество

Чиновники рассказали, когда она появится.
Жители Омской области жалуются в соцсетях на отсутствие водоснабжения. Как сообщает министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко, чиновники обсудили ситуацию.
– Муромцевский район, Бергамакское сельское поселение: По словам главы муниципального района, порыв на сетях устранен, на данный момент идет наполнение резервуаров чистой воды. Подача воды будет осуществляться в ближайшее время, – сообщил Шнипко.
На место предполагаемого порыва в Лузино Омского района только сегодня в 14:00 направили комиссионную бригаду. Вода не доходит до села, хотя давление в водопроводе достаточное. С 14:00 у администрации села будет стоять машина с питьевой водой.
·Общество

Чиновники рассказали, когда она появится.
Жители Омской области жалуются в соцсетях на отсутствие водоснабжения. Как сообщает министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко, чиновники обсудили ситуацию.
– Муромцевский район, Бергамакское сельское поселение: По словам главы муниципального района, порыв на сетях устранен, на данный момент идет наполнение резервуаров чистой воды. Подача воды будет осуществляться в ближайшее время, – сообщил Шнипко.
На место предполагаемого порыва в Лузино Омского района только сегодня в 14:00 направили комиссионную бригаду. Вода не доходит до села, хотя давление в водопроводе достаточное. С 14:00 у администрации села будет стоять машина с питьевой водой.