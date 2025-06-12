Молодой человек решил необычно отметить окончание престижного военного заведения.

Сегодня, в День России, состоялся юбилейный, уже 105-й по счету, выпуск Омского автобронетанкового инженерного института. Торжественная церемония прошла на плацу престижного военного учебного заведения и собрала командиров, преподавателей, курсантов, ветеранов и почетных гостей.

В ходе мероприятия офицерам института были вручены государственные награды за заслуги перед Отечеством, а выпускникам – дипломы и золотые медали. 12 курсантов, заверших обучение с отличием, получили наградные часы от губернатора Омской области.

Кульминацией праздника стал традиционный выпускной вальс лейтенантов и прапорщиков с женами, невестами и подругами, а один из выпускников прямо на плацу сделал предложение своей девушке. Молодой человек красиво преподнес ей кольцо и подарил огромный букет цветов. Девушка, конечно же, согласилась стать женой будущего офицера.