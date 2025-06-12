Ковчег с частицей мощей одной из самых почитаемых святых XX века пробудет в Омске до 17 июня.

Сегодня, 12 июня, в Омск привезли мощи одной из самых почитаемых святых XX века – блаженной Матроны Московской. Ковчег с частицей мощей Матроны доставили в Успенский кафедральный собор, где их встретил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.

Православная святыня прибыла в Омск из Успенского монастыря города Новомосковска Тульской области, который находится неподалеку от места рождения святой. Ковчег будет в главном храме Омска до 17 июня, доступ к мощам открыт для всех желающих. Ожидается, что в молитвенных торжествах, связанных с пребыванием мощей на омской земле, примут участие не только жители региона, но паломники из соседних областей.

Святая Матрона Московская — одна из наиболее любимых православных святых в России. Слепая от рождения, она обладала даром прозорливости и утешала страждущих словом и молитвой. За свою смиренность, сострадание и поддержку всех, кто к ней обращался, она снискала всенародную любовь и признание.