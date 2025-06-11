Форвард не ожидал такого ажиотажа на презентации.

Сегодня, 11 июня, на фестивале «Буэнослетос» форвард Василий Пономарев официально подписал контракт с «Авангардом». Нападающий поделился своими впечатлениями о трансфере и омских болельщиках.

– Рад настолько, что даже не передать словами, так как вся эта история длится на протяжении долгого времени. Все знают только, как это случилось, но на самом деле это был долгий процесс, который долго не получалось завершить. И в данный момент я очень рад, потому что для меня не стояла задача вернуться обратно в Россию, была задача играть на максимально хорошем уровне и бороться за кубок, – заявил Пономарев.

Кроме того, форвард отметил, что его очень сильно удивило количество болельщиков в Омске. По его мнению, поддержка омских фанатов будет сильно заряжать игроков во время матчей.

– Здесь очень дружные болельщики в городе, которые будут заводить команду двигаться вперед. Очень теплый прием. Даже невозможно поверить, как много людей пришло. Я не считаю себя каким-то звездным игроком, а пришло столько людей, что складывается ощущение, что сегодня Александр Овечкин приехал, – добавил нападающий.

Напомним, что Василий перешел в состав «ястребов» в результате обмена со «Спартаком». В Москву отправились Никита Холодилин, Данила Сысоев и Данил Васильев. Омский клуб также передал спортивные права на Никиту Прищепова и денежную компенсацию.