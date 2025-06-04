Клуб обменял сразу четырех игроков.

Омский «Авангард» и московский «Спартак» провели крупный обмен, в рамках которого омская команда получила форварда Василия Пономарева и защитника Алексея Егорова.

В направлении Москвы отправились нападающие Никита Холодилин, Данила Сысоев и Данил Васильев. Омский клуб также отдал спортивные права на Никиту Прищепова и денежную компенсацию.

– Мы рады, что Василий пополнил состав нашей команды – таким образом, клуб получает на несколько лет центрального нападающего с российским паспортом под два ведущих звена. Пономарев результативный форвард, он способен стабильно набирать очки, одинаково здорово играет и в защите, и в нападении. Ожидаем, что может еще прогрессировать и стать одним из ведущих хоккеистов КХЛ, а также лидером «Авангарда», – сообщил генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

В минувшем сезоне Василий Пономарев провел 57 матчей в АХЛ за «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз», забросил 15 шайб и отдал 26 голевых передач. Кроме того, нападающий сыграл в 7 матчах в НХЛ за «Питсбург Пингвинз», где не отметился голевыми действиями. Кроме того, нападающий имеет за своими плечами Мировой кубок вызова, Кубок Глинки/Гретцки и Кубок Колдера.

– Алексей Егоров поможет нам увеличить глубину состава, будем его использовать как в команде КХЛ, так и в команде ВХЛ, – добавил Сопин.

Защитник провел последний сезон в «Химике» в ВХЛ, где провел 80 матчей, набрал 32 очка при коэффициенте полезности «+19», а также дважды выходил на лед за «Спартак» в КХЛ.

Напомним, что этой ночью хоккейный обозреватель Михаил Зислис сообщал, что сделка по Пономареву почти завершена.