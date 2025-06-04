Омск-Информ
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·Спорт

Переговоры завершатся в пользу омичей с шансом в 99 %. 

«Авангард» практически договорился с московским «Спартаком» по нападающему Василию Пономареву. Информацией поделилсяобозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Журналист отметил, что провал переговоров маловероятен. 

– «Авангард» практически договорился со «Спартаком» о приобретении прав на нападающего Василия Пономарева. Один процент оставлю на непредвиденные обстоятельства, – рассказал Зислис в своем Telegram-канале.

В прошедшем сезоне-2024/2025 Василий Пономарев играл за «Уилкс-Берри» – фарм-клуб «Питтсбурга». За 57 матчей Пономарев забросил 15 шайб и сделал 26 передач, в сумме набрав 41 очко.

Ранее сообщалось, что помимо омского клуба в нападающем заинтересованы также петербургский СКА и ярославский «Локомотив».

1172Олег Кипорук
·Спорт

Переговоры завершатся в пользу омичей с шансом в 99 %. 

«Авангард» практически договорился с московским «Спартаком» по нападающему Василию Пономареву. Информацией поделилсяобозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Журналист отметил, что провал переговоров маловероятен. 

– «Авангард» практически договорился со «Спартаком» о приобретении прав на нападающего Василия Пономарева. Один процент оставлю на непредвиденные обстоятельства, – рассказал Зислис в своем Telegram-канале.

В прошедшем сезоне-2024/2025 Василий Пономарев играл за «Уилкс-Берри» – фарм-клуб «Питтсбурга». За 57 матчей Пономарев забросил 15 шайб и сделал 26 передач, в сумме набрав 41 очко.

Ранее сообщалось, что помимо омского клуба в нападающем заинтересованы также петербургский СКА и ярославский «Локомотив».

1172Олег Кипорук