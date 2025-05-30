Омский клуб активно пытается договориться со «Спартаком» о трансфере перспективного игрока.

По информации инсайдера Ивана Невского, хоккейный клуб «Авангард» проявляет повышенный интерес к форварду Василию Пономареву, который принадлежит московскому «Спартаку». Клубы уже несколько недель находятся в переговорах по поводу возможного обмена.

– По моей информации, «Авангард» – основной претендент на форварда Василия Пономарева. Права на игрока принадлежат «Спартаку», с которым омичи уже несколько недель ведут переговоры по обмену. Стороны пока не пришли к компромиссу, но «Авангард» готов предложить серьезную компенсацию. Ждем развязки, – сообщил Невский.

В прошедшем сезоне-2024/2025 Василий Пономарев защищал цвета «Уилкс-Берри» – фарм-клуба «Питтсбурга», где за 57 проведенных матчей сумел набрать 41 очко (15 шайб и 26 результативных передач).

Ранее сообщалось, что, помимо «ястребов», интерес к молодому игроку проявляют петербургский СКА и ярославский «Локомотив».