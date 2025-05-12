Омск-Информ
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·Спорт

Помимо омичей, в услугах хоккеиста заинтересованы еще два топ-клуба.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Авангард» заинтересован в подписании нападающего из системы клуба НХЛ «Питтсбург» Василия Пономарева. Помимо «ястребов», интерес к молодому игроку проявляют петербургский СКА и ярославский «Локомотив».

В минувшем сезоне-2024/25 Василий Пономарев защищал цвета «Уилкс-Берри» – фарм-клуба «Питтсбурга», где за 57 проведенных матчей сумел набрать 41 очко (15 шайб и 26 результативных передач). В КХЛ права на молодого форварда остаются за московским «Спартаком».

Ранее «Авангард» договорился о продлении контракта с тренером Александром Свитовым. Следующий сезон для него станет четвертым в тренерском штабе омичей.

Алексей Новиков
·Спорт

Помимо омичей, в услугах хоккеиста заинтересованы еще два топ-клуба.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Авангард» заинтересован в подписании нападающего из системы клуба НХЛ «Питтсбург» Василия Пономарева. Помимо «ястребов», интерес к молодому игроку проявляют петербургский СКА и ярославский «Локомотив».

В минувшем сезоне-2024/25 Василий Пономарев защищал цвета «Уилкс-Берри» – фарм-клуба «Питтсбурга», где за 57 проведенных матчей сумел набрать 41 очко (15 шайб и 26 результативных передач). В КХЛ права на молодого форварда остаются за московским «Спартаком».

Ранее «Авангард» договорился о продлении контракта с тренером Александром Свитовым. Следующий сезон для него станет четвертым в тренерском штабе омичей.

Алексей Новиков