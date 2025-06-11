По словам Никиты Сошникова расторжение контрактов задело игроков.

Нападающий «Сибири» Никита Сошников рассказал о ситуации с контрактами российских хоккеистов в прошлом сезоне. По его словам, на фоне изменений лимита на легионеров многим игрокам было сложно найти команду, но они сумели доказать свою ценность.

– Многие, кто не мог найти команду год назад, всем всё доказали: я, Якупов, Прохоркин. Мы хорошие хоккеисты, нас рано списывать. Это задело каждого из нас, в этом году все подписали контракт, – цитирует слова Сошникова «Чемпионат».

Напомним, что по окончании сезона 2023/2024 оба нападающих выступали за омский «Авангард», однако после сезона с игроками решили не продлевать контракт. Чуть позже уже по ходу сезона 2024/2025 «Авангард» вернул обоих игроков. На данный момент Якупов и Прохоркин являются важными членами команды и были переподписаны еще в феврале.