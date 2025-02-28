Форварда омской команды подписали еще на два года.
Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о продлении на два года контракта с нападающим Николаем Прохоркиным.
– Николай Прохоркин в «Авангарде» не первый год, он отлично показал себя в те моменты, когда команда очень нуждалась в лидере. Его звено с Якуповым и Игумновым здорово смотрится, набирает очки почти в каждом матче. Техника, дриблинг, чувство паса, бросок – благодаря этому Николай остается ведущим центром КХЛ, каждая его смена несет с собой опасность чужим воротам. Именно с такими мастерами мы хотим идти в следующий сезон, – заявил генеральный директор «ястребов» Герман Чистяков.
Как уточнил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в своем телеграм-канале, зарплата хоккеиста составит 35 млн рублей за сезон и бонусы.
В текущем сезоне форвард провел за нашу команду 31 матч и набрал 22 (9+13) очка при показателе полезности «+9».