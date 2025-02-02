Омск-Информ
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·Спорт

Генеральный директор клуба Герман Чистяков назвал игрока тем самым лидером, который нужен клубу.

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с 31-летним нападающим Наилем Якуповым на два года. Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков прокомментировал переподписание форварда.  

– Якупов с первых же матчей после возвращения доказывает на собственном примере, что характером, трудолюбием, огромным желанием и, конечно же, мастерством можно добиться многого. Именно такие лидеры нужны «Авангарду», и по этой причине мы были рады продлить контракт с Наилем еще на два сезона, – сказал Чистяков.  

Наиль присоединился к команде 16 ноября, перейдя по ходу сезона из китайской команды «Куньлунь Ред Стар». За 25 матчей форвард забросил 11 шайб и отдал 11 голевых передач при показателе полезности «+4».

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·Спорт

Генеральный директор клуба Герман Чистяков назвал игрока тем самым лидером, который нужен клубу.

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с 31-летним нападающим Наилем Якуповым на два года. Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков прокомментировал переподписание форварда.  

– Якупов с первых же матчей после возвращения доказывает на собственном примере, что характером, трудолюбием, огромным желанием и, конечно же, мастерством можно добиться многого. Именно такие лидеры нужны «Авангарду», и по этой причине мы были рады продлить контракт с Наилем еще на два сезона, – сказал Чистяков.  

Наиль присоединился к команде 16 ноября, перейдя по ходу сезона из китайской команды «Куньлунь Ред Стар». За 25 матчей форвард забросил 11 шайб и отдал 11 голевых передач при показателе полезности «+4».

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