Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.

Марьяновская районная прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места происшествия).

Согласно материалам дела, трагедия произошла утром 24 декабря 2024 года в рабочем поселке Марьяновка. Обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21120 и ехал по улице Пролетарской. Во время движения он наехал на женщину, которая везла по краю проезжей части санки с маленькой дочкой.

После случившегося водитель скрылся с места аварии. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался, женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.