Омск-Информ
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·Спорт

Хоккеист прилетел на летнюю вечеринку.

Сегодня утром новый нападающий «Авангарда» Василий Пономарев прибыл в Омск. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале хоккейного клуба.

– Встретили с самого утра нашего специального гостя – нападающего Василия Пономарева. Прямо с корабля на бал, а точнее – с самолета на вечеринку, – сообщил ХК «Авангард».

Встреча с игроком пройдет сегодня, 11 июня, в 19:00 у клиентского центра на Ленина, 20. В программу включены конкурсы и автограф-сессия. 

Напомним, что ранее клуб анонсировал главного гостя летней вечеринки «Буэнослетос». Имя хоккеиста не называлось, однако фанаты «Авангарда» быстро разгадали зашифрованное сообщение. 

Ранее сообщалось, что Пономарев подпишет с «Авангардом» трехлетний контракт.

Мария Филимонова
·Спорт

Хоккеист прилетел на летнюю вечеринку.

Сегодня утром новый нападающий «Авангарда» Василий Пономарев прибыл в Омск. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале хоккейного клуба.

– Встретили с самого утра нашего специального гостя – нападающего Василия Пономарева. Прямо с корабля на бал, а точнее – с самолета на вечеринку, – сообщил ХК «Авангард».

Встреча с игроком пройдет сегодня, 11 июня, в 19:00 у клиентского центра на Ленина, 20. В программу включены конкурсы и автограф-сессия. 

Напомним, что ранее клуб анонсировал главного гостя летней вечеринки «Буэнослетос». Имя хоккеиста не называлось, однако фанаты «Авангарда» быстро разгадали зашифрованное сообщение. 

Ранее сообщалось, что Пономарев подпишет с «Авангардом» трехлетний контракт.

Мария Филимонова