Фанаты быстро разгадали зашифрованное сообщение.

«Авангард» оригинально анонсировал главного гостя летней вечеринки. В официальном Telegram-канале клуба появился пост с сгенерированной нейросетью картинкой, на которой зашифровано имя игрока.

Омичи предположили, что главным гостем вечеринки станет новичок команды Василий Пономарев. Главной подсказкой послужили пингвины, так как форвард ранее играл за клуб АХЛ «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз». Отсылка к Федору Достоевскому уже не так очевидна. Во время ссылки писателя в Омск ему помогал однофамилец хоккеиста – протоиерей Дмитрий Пономарев.

Встреча с игроком пройдет 11 июня в 19:00 у Клиентского центра на Ленина, 20. В программу включены конкурсы и автограф-сессия.

Накануне сообщалось, что Пономарев подпишет с «Авангардом» трехлетний контракт.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл 57 матчей в АХЛ за команду «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз», в которых он забросил 15 шайб и сделал 26 голевых передач. Также хоккеист выходил на лед в семи матчах НХЛ за клуб «Питтсбург Пингвинз», но не отметился результативными действиями.