Омск-Информ
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·Спорт

Омский хоккейный клуб заполучил игрока «Спартака».
«Авангард» собирается подписать трехлетний контракт с нападающим Василием Пономаревым. Об этом сообщает хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Напомним, омский клуб получил права на этого игрока, совершив обмен со «Спартаком». «Авангард» также получает защитника Алексея Егорова, а взамен отдает сразу четырех игроков.
Ранее сообщалось, что «Авангард» также претендует на защитника московского «Спартака» Егора Савикова.
Андрей Андреев
·Спорт

Омский хоккейный клуб заполучил игрока «Спартака».
«Авангард» собирается подписать трехлетний контракт с нападающим Василием Пономаревым. Об этом сообщает хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Напомним, омский клуб получил права на этого игрока, совершив обмен со «Спартаком». «Авангард» также получает защитника Алексея Егорова, а взамен отдает сразу четырех игроков.
Ранее сообщалось, что «Авангард» также претендует на защитника московского «Спартака» Егора Савикова.
Андрей Андреев