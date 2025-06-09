Омск-Информ
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·Спорт

По словам инсайдера, омичи интересуются Егором Савиковым.

По информации обозревателя «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина,омский «Авангард» претендует на защитника московского «Спартака» Егора Савикова

Также сообщается, что основными фаворитами в борьбе за хоккеиста являются петербургский СКА и магнитогорский «Металлург».

В сезоне-2024/2025 на счету 22-летнего Савикова 49 матчей регулярного чемпионата и плей-офф FONBET КХЛ и 16 (2+14) очков при показателе полезности «+12». 

Ранее сообщалось, что «Авангард» проявляет интерес к 18-летнему защитнику из чемпионского состава минской «Юности» Тимофею Мамановичу.

Мария Филимонова
·Спорт

По словам инсайдера, омичи интересуются Егором Савиковым.

По информации обозревателя «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина,омский «Авангард» претендует на защитника московского «Спартака» Егора Савикова

Также сообщается, что основными фаворитами в борьбе за хоккеиста являются петербургский СКА и магнитогорский «Металлург».

В сезоне-2024/2025 на счету 22-летнего Савикова 49 матчей регулярного чемпионата и плей-офф FONBET КХЛ и 16 (2+14) очков при показателе полезности «+12». 

Ранее сообщалось, что «Авангард» проявляет интерес к 18-летнему защитнику из чемпионского состава минской «Юности» Тимофею Мамановичу.

Мария Филимонова