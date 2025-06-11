Несмотря на проверку и наказание матери, ситуация с уходом за малышами не изменилась.

В селе Юрьево Кормиловского района дети снова оказались одни дома. Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Омск». По их словам, один из малышей громко плакал, что попало на видео, снятое местной жительницей.

– Приезжали органы опеки, проверили жилищные условия и вернули детей матери. Но сегодня они опять остались одни и снова плачут, – рассказала женщина.

Она добавила, что плач ребенка не прекращался долго. Когда она подошла к дому, чтобы узнать, что произошло, малыш убежал. Женщина не уточнила, сообщила ли она о произошедшем в правоохранительные органы.

Напомним, в феврале жители села уже сообщали о неблагополучной семье. Тогда в соцсетях появилось видео: в доме был беспорядок, холодильник – пустой, а маленькие дети находились без взрослых и одежды. Младшему ребенку не было и года, старшим – один и три года.

После проверки прокуратура установила, что 22-летняя мать ненадлежащим образом заботилась о детях: оставляла их без присмотра и не обеспечивала санитарные условия. За это ее привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Кроме того, выяснилось, что семья не находилась под должным контролем со стороны соцслужб. Прокуратура Кормиловского района направила представления в адрес руководства полиции, органов опеки и попечительства, а также главного врача районной больницы с требованием устранить нарушения.