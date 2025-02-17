Детей из неблагополучной семьи изъяли, а на сотрудников опеки готовятся завести уголовное дело.

В селе Юрьево Кормиловского района местные жители записали видеоролик о неблагополучной семье с тремя детьми. Малыши ходят по дому голые, вокруг них грязь, а родители отсутствуют. Сельчане попросили вмешательства правоохранителей.

Накануне сотрудники полиции выехали в семью с проверкой, и все, что снято на видео, подтвердилось.

– В доме проживает 22-летняя женщина, ее сожитель и трое малолетних детей. Озвученная информация подтвердилась: выявлены антисанитарные условия, должный уход за детьми отсутствует, – отметили в УМВД.

На мать составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Детей в возрасте 1, 2 и 4 года временно изъяли и поместили в Кормиловскую районную больницу. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Проверку по факту оставления детей в опасной для здоровья обстановке начал Следственный комитет. В ведомстве намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям родителей малолетних. Работникам службы опеки грозит уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

В областной прокуратуре добавили, что 22-летняя мать малышей ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию своих детей, но снова не обеспечила детей необходимым уходом. Сейчас решается вопрос о помещении детей в специализированное учреждение, а также об ограничении матери в родительских правах.