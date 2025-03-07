Ведомство наказало и органы опеки, которые не реагировали на тревожные сигналы.

Прокуратура Кормиловского района Омской области обнародовала результаты проверки прав детей из села Юрьево. Ранее сообщалось, что местные жители сняли ролик о неблагополучной семье с тремя ребятишками. Малыши 7 месяцев, 1 и 3 лет ходили по дому неодетыми, вокруг них оказалась грязь.

В ведомстве установили, что 22-летняя мать ненадлежащим образом выполняла возложенные обязанности по воспитанию и уходу детей, оставляя их без присмотра и санитарных условий. За допущенные нарушения она привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родительских обязанностей». При этом сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ежемесячно семью не посещали, работники центральной районной больницы информацию о ненадлежащем уходе за детьми в иные учреждения системы профилактики не передавали, органы опеки никак не контролировали ситуацию.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителей отдела полиции, органа опеки и попечительства, главного врача центральной районной больницы прокуратура Кормиловского района Омской области внесла представления об устранении нарушений закона.

Сейчас дети находятся дома, семья обеспечена предметами быта. Дальнейшая работа по профилактике поставлена в прокуратуре района на контроль.