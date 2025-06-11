Изменения продлятся до воскресенья.
Мэр Омска Сергей Шелест напомнил, что с 22:00 сегодняшнего дня, 11 июня, до 5:00 утра 15 июня будет ограничено транспортное движение по проспекту Менделеева в районе пересечения с улицей Заозерной. Там будет проводиться капитальный ремонт трамвайных путей.
По причине ремонтных мероприятий изменится схема движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов:
- Автобусы № 3, 42, 79, 110, 200, 203, 323. При следовании в центр города будут двигаться с проспекта Менделеева, поворачивая направо на улицу Заозерную, затем разворачиваясь на трамвайном кольце. Далее они проследуют по улице Заозерной (с остановками по четной стороне при движении в сторону проспекта Менделеева), после чего вернутся на свои обычные схемы. В обратном направлении (от центра) движение этих маршрутов не меняется.
- Автобусы № 33, 272, 344. В направлении центра города маршрут изменится: с проспекта Менделеева они будут поворачивать направо на улицу Заозерную, делать разворот на трамвайном кольце, следовать по улице Заозерной (с остановками по четной стороне при движении к Менделеева), а затем снова поворачивать направо на проспект Менделеева, далее по утвержденным схемам. При движении в обратном направлении (от улицы Химиков) автобусы будут сворачивать с проспекта Менделеева направо на улицу Заозерную, разворачиваться вблизи дома № 27 по улице Заозерной и затем снова поворачивать направо на проспект Менделеева.
- Автобус № 335. При следовании в центр города автобус будет поворачивать с улицы Заозерной направо на проспект Менделеева, далее по своей обычной схеме. В обратном направлении (от улицы Химиков) он будет сворачивать с проспекта Менделеева направо на улицу Заозерную, разворачиваться вблизи дома № 27 по улице Заозерной, а затем продолжать движение по утвержденной схеме.
- Трамвай № 7. Будет курсировать по укороченной схеме «Пос. Амурский – ул. Долгирева» с разворотом на улице Долгирева.
Напомним, что завтра по случаю празднования Дня России изменятся автобусные и троллейбусные маршруты.