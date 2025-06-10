С 11 по 13 июня изменится движение ряда автобусных и троллейбусных маршрутов в центре города.
Мэр Омска Сергей Шелест обратился к омичам с предупреждением о временных изменениях в движении городского транспорта и ограничении проезда автомобилей в центре города. Они продлятся с 20:00 11 июня до 20:00 13 июня.
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России приведут к изменению схемы передвижения ключевых автобусных маршрутов № 25, 28, 34, 73, 94, 62, а также троллейбусного маршрута № 8.
С 18 часов вечера до 20 часов вечера 11 июня изменят схему движения следующие транспортные маршруты: автобусы № 25 и 73, а также троллейбус № 8. Этот троллейбус временно не будет останавливаться на остановке «Магазин «Жемчужина». Причиной послужило перекрытие улицы Ленина на участке от дома № 18 до Северо-Театрального сквера.
Далее, с 20 часов вечера 11 июня до 20 часов утра 13 июня изменится схема движения автобусов № 28, 34 и 94. Помимо участка улицы Ленина, упомянутого ранее, закроются дороги в направлении Первомайского сквера и возле остановки «Площадь Победы».
Наконец, 12 июня с 11:30 до 13:00 маршрут автобуса № 62 тоже претерпит изменения.
Горожан призывают ознакомиться с временными схемами и планировать поездки с учетом вводимых ограничений.
Напомним, что текущая рабочая неделя короткая. Уже послезавтра омичей ждут четырехдневные выходные по случаю празднования Дня России.