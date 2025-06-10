С 18 часов вечера до 20 часов вечера 11 июня изменят схему движения следующие транспортные маршруты: автобусы № 25 и 73, а также троллейбус № 8. Этот троллейбус временно не будет останавливаться на остановке «Магазин «Жемчужина». Причиной послужило перекрытие улицы Ленина на участке от дома № 18 до Северо-Театрального сквера.

Далее, с 20 часов вечера 11 июня до 20 часов утра 13 июня изменится схема движения автобусов № 28, 34 и 94. Помимо участка улицы Ленина, упомянутого ранее, закроются дороги в направлении Первомайского сквера и возле остановки «Площадь Победы».

Наконец, 12 июня с 11:30 до 13:00 маршрут автобуса № 62 тоже претерпит изменения.