Омск-Информ
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·Общество

Работать предстоит всего три дня.

Наступающая рабочая неделя в России снова будет короткой. Трудиться жителям страны предстоит с 9 по 11 июня включительно, после чего их ждут четырехдневные выходные по случаю празднования Дня России.

– В первый летний месяц нас ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные. 12 июня отмечается День России. Отдыхать будем 4 дня подряд – с 12 по 15 июня включительно, – напомнили в Минтруда РФ.

До конца текущего года останется только один государственный праздник с нерабочими днями – День народного единства, который отмечается 4 ноября.

·Общество

Работать предстоит всего три дня.

Наступающая рабочая неделя в России снова будет короткой. Трудиться жителям страны предстоит с 9 по 11 июня включительно, после чего их ждут четырехдневные выходные по случаю празднования Дня России.

– В первый летний месяц нас ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные. 12 июня отмечается День России. Отдыхать будем 4 дня подряд – с 12 по 15 июня включительно, – напомнили в Минтруда РФ.

До конца текущего года останется только один государственный праздник с нерабочими днями – День народного единства, который отмечается 4 ноября.