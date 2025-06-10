Ранее родители были обеспокоены тем, что все места займут дети, связанные с хоккейным клубом.

Воспитанники хоккейной академии «Авангард» и дети сотрудников хоккейного клуба будут приниматься по общим основаниям. Об этом заявила министр образования Омской области Ольга Степанова в своем телеграм-канале.

– В ваших сообщениях есть такие, где вы интересуетесь, на каких основаниях будут приниматься в учреждение воспитанники хоккейной академии «Авангард» и дети сотрудников хоккейного клуба. То, что организация выступает ключевым партнером лицея, не дает никаких преимуществ в зачислении, – заявила министр.

Кроме того, она отметила, что в общеобразовательные классы в первую очередь принимают детей с микроучастка. Что касается предпрофильных классов, то все желающие, стремящиеся углубленно изучать инженерные предметы в лицее, могут пройти отбор. Решение о зачислении принимает комиссия на основании результатов входных испытаний.

Помимо этого, министр пояснила, с чем непосредственно поможет хоккейный клуб в роли партнера.

– Партнер поможет лицею пригласить к сотрудничеству квалифицированные педагогические кадры по инженерным и техническим дисциплинам, в том числе из других регионов страны. В ближайшее время при поддержке ХК «Авангард» и его партнеров начнется оснащение лицея дополнительным современным оборудованием для развития инженерных компетенций, – добавила Ольга Степанова

Напомним, ранее стало известно о том, что фиктивными прописками для поступления в омский лицей может заняться прокуратура.