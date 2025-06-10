Это первый случай назначения ИИ на государственную должность.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Амурской области Игорь Радченко сообщил в своем телеграм-канале, что в аппарат бизнес-омбудсмена принят новый сотрудник – искусственный интеллект на основе нейросетей GigaChat и DeepSeek. Юрисконсульт на базе ИИ приступил к выполнению своих обязанностей в регионе. Такое решение было принято ввиду хронической нехватки кадров и низкого уровня заработной платы.
– Результаты превзошли ожидания: скорость обработки обращений предпринимателей выросла с двух рабочих дней до одного часа. Внедрение ИИ-ассистента помогает составить документы, на основе анализа документов составить отзыв в суд, проект искового заявления, – написал Радченко.
В аппарате бизнес-омбудсмена подчеркнули, что полная замена человеческого труда искусственным интеллектом пока невозможна, но потенциал новых технологий очевиден. Специалист, чья позиция перешла к ИИ, продолжил работу в региональной Общественной палате.