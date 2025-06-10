Омск-Информ
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·Происшествия

В разы больше денег омичи лишились по другим делам.
По данным прокуратуры, за прошлый год у омичей изъяли и конфисковали 24 млн рублей. Как сообщает «НГС55», это общая сумма по 63 уголовным делам.
За взяточничество конфискации подвергли 9 должностных лиц. Они лишились в общей сложности 3,5 млн рублей.
Самую большую сумму – 1,3 млн рублей – государство забрало у экс-заместителя начальника ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение № 2» УФСИН. Советский районный суд в декабре 2024 года признал его виновным в 10 преступлениях: в том числе вымогательстве взяток и превышении должностных полномочий. Мужчину также оштрафовали на 3 млн рублей.
В 10 случаях у омичей забрали телефоны, компьютеры и ноутбуки.
Андрей Андреев
·Происшествия

В разы больше денег омичи лишились по другим делам.
По данным прокуратуры, за прошлый год у омичей изъяли и конфисковали 24 млн рублей. Как сообщает «НГС55», это общая сумма по 63 уголовным делам.
За взяточничество конфискации подвергли 9 должностных лиц. Они лишились в общей сложности 3,5 млн рублей.
Самую большую сумму – 1,3 млн рублей – государство забрало у экс-заместителя начальника ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение № 2» УФСИН. Советский районный суд в декабре 2024 года признал его виновным в 10 преступлениях: в том числе вымогательстве взяток и превышении должностных полномочий. Мужчину также оштрафовали на 3 млн рублей.
В 10 случаях у омичей забрали телефоны, компьютеры и ноутбуки.
Андрей Андреев