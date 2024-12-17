По версии обвинения, он требовал деньги у заключенных, угрожая наказаниями.

Советский районный суд Омска продолжает рассматривать уголовное дело бывшего заместителя начальника ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение № 2». Его обвиняют в вымогательстве взятки и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, он заставлял одних заключенных вымогать деньги у других. За взятки он обещал осужденным благоприятные условия содержания и общее покровительство, а иначе угрожал мерами дисциплинарного воздействия. С января 2019 года по август 2021 года он получил от 10 человек около 1,5 млн рублей.

Прокурор выступил в прениях и предложил в качестве наказания отправить экс-замначальника в колонию строгого режима на 13 лет и на 9,5 лет лишить права занимать подобные должности. Обвиняемого также хотят оштрафовать на 20 млн рублей и лишить звания подполковника внутренней службы. Предлагается и конфисковать у него имущество на сумму взяток.

Следующее заседание состоится 27 декабря. Планируется оглашение приговора.