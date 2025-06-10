«Ястребам» досталось за попытку переманить талантливого нападающего бело-голубых. Москвичи готовы подключить ресурсы.
Заслуженный тренер и экс-главный наставник хоккейной сборной России Владимир Плющев выступил с резкой критикой возможной сделки между московским «Динамо» и омским «Авангардом». Речь идет о переходе перспективного защитника Дмитрия Рашевского.
– По большому счету «Динамо» на ровном месте теряет молодого игрока, в которого вкладывалось и которого много лет готовило. Понимаю, когда мы говорим о свободном агенте в возрасте близком к тридцати годам – на этом этапе карьеры хоккеист должен иметь возможность выбирать. Но 24 года – это еще тот возраст, когда рано зацикливаться на деньгах и должно работать понятие клубного патриотизма. Когда ты являешься человеком воспитавшей тебя системы – и работаешь на развитие своей команды, а значит, и лиги, всего российского хоккея, – цитирует Плющева «Спортс».
– В данной ситуации, играя ва-банк и перекупая молодого игрока, «Авангард» разрывает всю эту цепочку и фактически вытирает ноги о «Динамо». О легендарный клуб, который нельзя назвать не влиятельным и не ресурсным, – заключил он.