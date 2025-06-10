Хоккеист продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо».

Бывший защитник омского «Авангарда» Сергей Бойков заработает около 15 млн рублей по однолетнему контракту с нижегородским «Торпедо», сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ» со ссылкой на свой источник.

В минувшем сезоне-2024/2025 из-за травмы Бойков сыграл лишь 18 матчей, набрав 1 очко (0+1) с показателем полезности «-2». При этом на счету у хоккеиста 12 штрафных минут за сезон.

Ранее сообщалось, что хоккеист подписал контракт с «Торпедо» на год. В пресс-службе хоккейного клуба его назвали лидером по силовым приемам, отметив, что он намного опережает в данном компоненте партнеров.

Напомним, о том, что Бойков покинет «Авангард», стало известно еще в апреле. Тогда же генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин заявил об уходе еще семи игроков.