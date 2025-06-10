Двухуровневая система местного самоуправления сложилась в регионе еще в 1922 году.

Омская область переходит на одноуровневую систему местного самоуправления. Начиная с 1991 года, когда рухнул Советский Союз, это, пожалуй, самое крупное административное преобразование в регионе.

Закон Омской области от 05.06.2025 № 2856-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» на территории Омской области и о внесении изменений в отдельные законы Омской области» опубликован на портале правовой информации, он вступит в силу 19 июня 2025 года. «Омск-информ» подробно разбирается в нововведениях.

Из района – в округ

Районы как территориальные административные единицы появились в Сибири в 1922 году, тогда они были поделены на сельские и аульные Советы. За сто с лишним лет преобразования касались разве что территориальных границ, которые кроили безостановочно: шло укрупнение, разукрупнение, переименование, передача поселений из района в район, из республики в республику. Но к концу 1950-х годов все будто успокоилось, и административно-территориальное устройство сохранялось до конца советской эпохи. После 1991 года значительных изменений тоже не произошло. И только в 2025-м районы решили упразднить, а систему управления – изменить.

До этого момента в Омской области действовала двухуровневая система: первый уровень – городские и сельские поселения, городские округа; второй уровень – муниципальные районы, объединяющие несколько городских и сельских поселений. Все они имеют собственного главу, администрацию, представительный орган (горсовет в Омске, районный или сельсовет депутатов) и отдельный бюджет.

Называться новое образование будет так:

муниципальный округ Азовский немецкий национальный район Омской области;

муниципальный округ Большереченский район Омской области;

муниципальный округ Большеуковский район Омской области;

муниципальный округ Горьковский район Омской области и т. д.

Всего в Омской области 32 района, 28 из них уже приняли на публичных слушаниях одноуровневую систему. На территории четырех– пока нет.

Коммунисты против

29 мая на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области фракция КПРФ в полном составе покинула зал, выступив против муниципальной реформы.

– Закон сырой, вы предлагаете принять его с кондачка, без обсуждения и без поправок. Давайте не торопиться, – призвал депутат-коммунист Владимир Виниченко.

Решение, что Омский, Муромцевский, Черлакский и Русско-Полянский районы, которые не приняли одноуровневую систему, но все равно станут округами, представитель КПРФ назвал силовым. В Омском районе депутаты выступают за переход на новую систему, а вот в трех оставшихся – против. Несмотря на это, сообщает областной избирком, 14 сентября на их территории состоятся выборы в новые Советы муниципальных округов первого созыва.

Вносить кандидатуру главы муниципального округа будет губернатор – это тоже прописано в новом законе. Это будет происходить по представлению политических партий, представленных в Заксобрании, а также Общественной палаты Омской области, в которой представлена практически вся палитра общественных организаций региона, и ассоциаций «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления» и «Совет муниципальных образований Омской области».

– Вот эти субъекты имеют право выдвинуть свои кандидатуры и предложить их губернатору. И, соответственно, губернатор уже будет отсматривать эти кандидатуры, и предлагать их для избрания главой. Это одна из новелл, которая заложена в том числе и в федеральном законе, – прокомментировал председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.

Как это выглядит

В марте в Омске состоялось выездное заседание Совета законодателей Сибирского федерального округа, где и рассматривались ключевые вопросы, связанные с организацией деятельности органов местного самоуправления. Как отмечала тогда заместитель главы, управляющая делами администрации Любинского района Алена Смирнова, при двухуровневой системе управления дублировался функционал органов власти: в Любинском районе было 20 бюджетов, 20 глав и 20 представительных органов. При преобразовании в Любинский муниципальный округ – один бюджет, один глава и один представительный орган власти.

– При этом статус населенных пунктов не изменится, их останется 76, – отметила Алена Смирнова.

В Сибири и России

В Сибирском Федеральном округе из 10 регионов шесть уже переходят на одноуровневую систему. В Кузбассе этот процесс завершен. В ряде регионов двухуровневая система сохраняется, однако динамика роста тех, кто перешел на одноуровневую, растет, отмечает председатель комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.На прошлой неделе он приезжал в Омсккак раз для обсуждения административной реформы.

– Главная задача – доступность власти, хоть на первом уровне, хоть на шестом, если это будет сделано, наверное, не имеет значения, как она организована, – считает Диденко.

В целом по стране 22 региона уже полностью перешли на одноуровневую модель, 49 регионов планируют перейти полностью или частично. Не планирует быстрый переход группа из 18 регионов. Среди них Свердловская область, где 68 муниципальных образований (а это 72 % от общего числа) приняли одноуровневую систему. В Липецкой области, например, ликвидировано 63 поселения и создано четыре муниципальных округа. В Омской области о ликвидации поселений речи не идет.

Реформа, которая затрагивает систему органов власти, фактически сложившихся более 100 лет назад, не может идти безболезненно. Но сегодня реальность такова, что переход на одноуровневую систему, по сути, жизненная необходимость. И, судя по тому, как в Омской области идет этот процесс, регион уже в ближайшее время получит новую конфигурацию власти.