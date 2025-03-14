Ключевой вопрос – региональная практика создания муниципальных округов.

В Омске проходит выездное заседание Совета законодателей Сибирского федерального округа, рассматриваются ключевые вопросы, связанные с организацией деятельности органов местного самоуправления и подготовкой к празднованию 80-летия Победы.

Как отметила председатель Совета законодателей, спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, регионы СФО связаны не только узами территориальными, но и кровными. Именно сибирские дивизии стяжали славу в сраженьях Великой Отечественной войны, потому и юбилейные мероприятия у них могут быть общими.

Подписание соглашения

Совет законодателей СФО объединяет всех спикеров парламентов Сибири, существует с 2005 года. Инициаторами его создания стали два председателя региональных представительных органов власти, легендарные для своих территорий, Владимир Варнавский и Борис Мальцев, председатель Заксобрания Томской области.

Выездной формат Совета – не в новинку, как правило, проводят его в субъектах СФО. Два дня работы в городе Омске постарались сделать для них делегации насыщенными. В преддверии пленарного заседания провели рабочую встречу в Любинском районе, где основное внимание было уделено преобразованию муниципальных районов в округах и переходу на одноуровневую модель управления, а также анализу практики различных регионов. К тому же делегация побывала на предприятиях и посетила учреждения Любинского района и города Омска.

Второй день – пленарный, а начался с подписания Соглашения о сотрудничестве между Законодательным собранием Омской области и Законодательной Думой Томской области. Документ скрепили подписями Оксана Козловская и Александр Артемов.

– У любого региона есть свои особенности, – отметила Оксана Козловская. – Свои особенности есть и у каждого сибирского региона, но, надо сказать, многие вопросы нас объединяют. Проблемы, которые у нас есть, они характерны для всех десяти регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа. Поэтому главная наша задача – это выявление тех проблем, которые нас всех объединяют и совместный поиск путей их решения.

Председатель Совета законодателей, спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская рассказала о сути законопроекта о реформе местного самоуправления. Законодательная новелла позволяет регионам переходить с двухуровневой системы управления на одноуровневую, упразднив городские и сельские поселения.

– Изменения, которые происходят в системе управления на муниципальном уровне власти, в рамках действующего 131-го Федерального закона, и я должна сказать, что из 10 регионов шесть идут уже по этому пути, по переходу на одноуровневую систему управления муниципалитетами, – отметила она.

Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов также отметил, что у сибирских регионов много общего. Он назвал один из примеров, который касается уплаты налога на доходы физических лиц. Омичи считают, что вахтовики, работающие в других регионах, должны выплачивать НДФЛ по месту своего учета в налоговом органе, то есть по месту жительства, а не по месту работы.

– Это один из таких конкретных примеров, когда мы должны, благодаря вот таким соглашениям, совместно договариваться, – отметил он.

На пленарном заседании к делегации Совета законодателей СФО присоединились полпред президента России по Сибирскому федеральному округу Анатолий Серышев и губернатор Омской области Виталий Хоценко. Были представлены практики создания муниципальных округов в регионах Сибирского федерального округа, докладчиками выступили председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов и спикер парламента Кузбасса Алексей Зеленин.

Кемеровская область уже на протяжении нескольких лет работает по новой системе, Омская область в лидерах процесса, начались подвижки в Новосибирской области, Красноярском крае, Иркутской области, в Алтайском крае.

Победа – одна на всех

Еще одним важным вопросом встречи стала подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К 9 мая будет реализован проект «Большая Сибирь – большая память».

– Мы сейчас все занимаемся созданием единого информационного портала по участию сибирских регионов в Великой Отечественной войне, – рассказала Оксана Козловская. – Базу нам предоставляет Кузбасс, которую они формировали при создании монумента славы всем сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, там будут и предприятия, которые были эвакуированы в Сибирь, и госпитали, и театры, и многое другое.

То, что сибирские регионы связаны между собой, председатель Совета законодателей рассказала, приведя в пример 166-ю стрелковую дивизию – воинское соединение Красной армии, сформированное в Томске, командиром которой был Алексей Назарович Холзинев – преподаватель Омского пехотного училища. Среди военнослужащих были новосибирцы, алтайцы, кемеровчане, омичи. Вместе они отстояли Москву.