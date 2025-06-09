Ни одна из 17 омских кофеен сети не входит в топ-10 по выручке. Почти все деньги «Скуратов» зарабатывает в Москве.

В ближайшее время известная сеть кофеен «Скуратов» станет фактически московской – львиную долю выручки она делает в столице, сообщил основатель сети Виктор Скуратов.

На сегодняшний день насчитывается 63 кофейни «Скуратов». Из них 17 работают в Омске, родном городе сети, 14 точек расположены в Москве, девять – в Казани, восемь – в Новосибирске. Далее идут Самара (6 кофеен), Санкт-Петербург (5) и Нижний Новгород (4).

– Из 63 кофеен – операционных убытков нет ни у одной. Основная выручка у нас растет везде, но больше всего в Москве. В десятку лидеров по выручке не входит ни одна кофейня из Омска. А раньше Омск был нашей абсолютной базой. Омские кофейни и сейчас отлично растут, но Москва растет быстрее, и может вырасти еще в десять раз больше. И тогда, возможно, выручка от московских кофеен составит 90 % от всей сети. По выручке мы в ближайшее время, скорее всего, станем московско-питерской сетью, – сказал Скуратов в интервью порталу «Новый Омск».

«Скуратов» намерен открыть в общей сложности 100 кофеен, при этом сеть не планируется развиваться в странах беднее России.

– Зачем идти в те регионы, которые беднее, чем Россия? Скажем, страны СНГ… Там не сработает синергетический эффект. Соответственно, если куда-то и двигаться, то только туда, где рынок больше, чем российский. За 8 лет мы в России пришли к определенному уровню. И пока здесь есть возможности для роста, идти куда-то еще бессмысленно. Поэтому мы потенциально смотрим на те рынки, которые больше России, – отметил Виктор Скуратов.

Он также признался, что постоянно получает предложения открыть под брендом «Скуратов» другие бизнесы, но всякий раз отказывает, так как намерен сохранить это имя только за кофейным направлением.