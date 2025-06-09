Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Ни одна из 17 омских кофеен сети не входит в топ-10 по выручке. Почти все деньги «Скуратов» зарабатывает в Москве.

В ближайшее время известная сеть кофеен «Скуратов» станет фактически московской – львиную долю выручки она делает в столице, сообщил основатель сети Виктор Скуратов.

На сегодняшний день насчитывается 63 кофейни «Скуратов». Из них 17 работают в Омске, родном городе сети, 14 точек расположены в Москве, девять – в Казани, восемь – в Новосибирске. Далее идут Самара (6 кофеен), Санкт-Петербург (5) и Нижний Новгород (4).

– Из 63 кофеен – операционных убытков нет ни у одной. Основная выручка у нас растет везде, но больше всего в Москве. В десятку лидеров по выручке не входит ни одна кофейня из Омска. А раньше Омск был нашей абсолютной базой. Омские кофейни и сейчас отлично растут, но Москва растет быстрее, и может вырасти еще в десять раз больше. И тогда, возможно, выручка от московских кофеен составит 90 % от всей сети. По выручке мы в ближайшее время, скорее всего, станем московско-питерской сетью, – сказал Скуратов в интервью порталу «Новый Омск».

«Скуратов» намерен открыть в общей сложности 100 кофеен, при этом сеть не планируется развиваться в странах беднее России.

– Зачем идти в те регионы, которые беднее, чем Россия? Скажем, страны СНГ… Там не сработает синергетический эффект. Соответственно, если куда-то и двигаться, то только туда, где рынок больше, чем российский. За 8 лет мы в России пришли к определенному уровню. И пока здесь есть возможности для роста, идти куда-то еще бессмысленно. Поэтому мы потенциально смотрим на те рынки, которые больше России, – отметил Виктор Скуратов.

Он также признался, что постоянно получает предложения открыть под брендом «Скуратов» другие бизнесы, но всякий раз отказывает, так как намерен сохранить это имя только за кофейным направлением.

·Экономика/Бизнес

Ни одна из 17 омских кофеен сети не входит в топ-10 по выручке. Почти все деньги «Скуратов» зарабатывает в Москве.

В ближайшее время известная сеть кофеен «Скуратов» станет фактически московской – львиную долю выручки она делает в столице, сообщил основатель сети Виктор Скуратов.

На сегодняшний день насчитывается 63 кофейни «Скуратов». Из них 17 работают в Омске, родном городе сети, 14 точек расположены в Москве, девять – в Казани, восемь – в Новосибирске. Далее идут Самара (6 кофеен), Санкт-Петербург (5) и Нижний Новгород (4).

– Из 63 кофеен – операционных убытков нет ни у одной. Основная выручка у нас растет везде, но больше всего в Москве. В десятку лидеров по выручке не входит ни одна кофейня из Омска. А раньше Омск был нашей абсолютной базой. Омские кофейни и сейчас отлично растут, но Москва растет быстрее, и может вырасти еще в десять раз больше. И тогда, возможно, выручка от московских кофеен составит 90 % от всей сети. По выручке мы в ближайшее время, скорее всего, станем московско-питерской сетью, – сказал Скуратов в интервью порталу «Новый Омск».

«Скуратов» намерен открыть в общей сложности 100 кофеен, при этом сеть не планируется развиваться в странах беднее России.

– Зачем идти в те регионы, которые беднее, чем Россия? Скажем, страны СНГ… Там не сработает синергетический эффект. Соответственно, если куда-то и двигаться, то только туда, где рынок больше, чем российский. За 8 лет мы в России пришли к определенному уровню. И пока здесь есть возможности для роста, идти куда-то еще бессмысленно. Поэтому мы потенциально смотрим на те рынки, которые больше России, – отметил Виктор Скуратов.

Он также признался, что постоянно получает предложения открыть под брендом «Скуратов» другие бизнесы, но всякий раз отказывает, так как намерен сохранить это имя только за кофейным направлением.